La Reggiana nomina Domenico Fracchiolla nuovo direttore sportivo

La Reggiana fa sul serio e annuncia con entusiasmo la nomina di Domenico Fracchiolla come nuovo direttore sportivo. Dopo un lungo summit tra il presidente Carmelo Salerno e i suoi collaboratori, il nome del giovane e ambizioso dirigente, attualmente al Giugliano, è stato accolto con entusiasmo anche dal patron Amadei. Questa scelta strategica apre nuove prospettive per il club, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi e ambizioni.

La Reggiana ha scelto il nuovo direttore sportivo. Dal cilindro del presidente Carmelo Salerno – che ieri mattina ha avuto un lungo summit con i i suoi vice Fico e Cattani ai quali ha esposto la propria strategia – è spuntato il nome di Domenico Fracchiolla. Dopo il summit Salerno si è poi interfacciato con il patron Amadei, che ha dato il suo benestare. Classe '84, attualmente al Giugliano (Serie C, girone C) ha ancora un anno di contratto con il club campano e dovrà quindi liberarsi, ma la strada è tracciata e – dopo attente riflessioni – la scelta è ricaduta su questo profilo, certamente giovane, ma che ha alle spalle già diverse esperienze.

