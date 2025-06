La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma domenica 8 giugno

Domenica 8 giugno, Roma si trasforma in un grande laboratorio di sostenibilità con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”. Un’opportunità unica per liberarsi di ingombranti, elettronici e rifiuti speciali in modo gratuito e responsabile. Un piccolo gesto per te, un enorme beneficio per la città e il pianeta. Prepara i tuoi oggetti ingombranti e partecipa a questa iniziativa che fa della cura dell’ambiente una priorità condivisa.

Domenica 8 giugno a Roma si terrà un nuovo appuntamento con "Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo", la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

