La raccolta dati referendum si fa smart | la novità

La raccolta dati per il referendum diventa smart: a Frosinone, per le votazioni dell'8 e 9 giugno, sarà sperimentata una nuova modalità digitale che rivoluziona le comunicazioni tra presidenti di seggio e Comune. Un passo avanti verso un'Italia più innovativa e efficiente, capace di semplificare e velocizzare i processi democratici. Questa novità rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia possa migliorare la partecipazione civica e la gestione dei servizi pubblici.

A Frosinone, in occasione dei referendum dell'8 e del 9 giugno, sarà sperimentata una modalità smart per la trasmissione dei dati elettorali e le comunicazioni tra presidenti di seggio e Comune. La novità è stata presentata ieri dall’assessore alla digitalizzazione, innovazione tecnologica e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - La raccolta dati referendum si fa smart: la novità

In questa notizia si parla di: Referendum Dati Smart Novità

Referendum cittadinanza, le ragioni del sì nei dati della scuola. EducAzioni: “Opportunità per l’Italia, ecco perché” - L’8 e 9 giugno si vota il referendum sulla cittadinanza. La rete EducAzioni invita a scegliere il sì per garantire pari diritti ai bambini stranieri e dare opportunità di integrazione e crescita, fondamentali per il futuro dell’Italia.

Per cosa e quando si vota ai referendum su cittadinanza e lavoro di Giugno 2025?