La protesta per la chiusura | La scuola si poteva salvare ma non si è voluto farlo

La chiusura della scuola Pascoli ha acceso un forte senso di tristezza e delusione tra genitori e residenti, che vedevano in questa istituzione un punto di riferimento importante. La rammaricata rappresentante dei genitori, Eleonora Franceschini, ha sottolineato come la possibilità di salvarla fosse ancora alla portata, ma purtroppo non è stata sfruttata. Questo episodio lascia aperto un doloroso interrogativo: quanto si poteva fare per preservare un pezzo di comunità?

Tristezza, smarrimento, delusione. La fine delle "Pascoli" ha lasciato molti genitori che vivono nel quartiere con l'amaro in bocca. A esprimere questo sentimento è stata appunto la rappresentante dei genitori delle ormai ex scuole primarie, Eleonora Franceschini, che ha duramente criticato sia. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - La protesta per la chiusura: «La scuola si poteva salvare ma non si è voluto farlo»

In questa notizia si parla di: Protesta Chiusura Scuola Poteva

«No alla chiusura del convitto Magarotto»: la protesta di studenti e lavoratori - Il convitto Magarotto di Padova, situato nel quartiere Arcella, affronta la minaccia di chiusura, suscitando la mobilitazione di studenti e lavoratori.

Scuole proibite, protesta a colori - Si susseguono le proteste di genitori e bambini contro la chiusura delle scuole dell ... hanno abbracciato le loro scuole chiedendo di poter tornare il prima possibile alle lezioni in presenza. Da ilgiorno.it

Scuole chiuse. La protesta di mamma Francesca per dire: «Esistiamo» - Fa parte di quell’esercito di donne che in quest’ultimo anno si è arrangiata come meglio poteva, tra lockdown, chiusure a intermittenza della scuola ... in atto una protesta simbolica ... Lo riporta dilei.it

Scuola dell'infanzia Gentilino a rischio chiusura, la protesta di genitori e bambini: «È un modello di eccellenza» - Una protesta festosa per chiedere di non chiudere la loro ... oggi non abbiamo la garanzia di poter garantire la conclusione del percorso all’interno della scuola per i bambini e le bambine ... Secondo milano.corriere.it

Milano, protesta dei genitori contro chiusura delle scuole: Sstare insieme è parte dell'educazione