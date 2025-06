La prof che insegna i classici ai meccanici

Nell'officina, tra bulloni e saldature, i ragazzi di Miriam scolpiscono il loro futuro da metalmeccanici. Ma è nell’ora di italiano che scoprono il vero valore delle parole, imparando a vivere con passione, sensibilità e cultura. È in quel momento che si comprendono le sfumature dell’animo umano, alimentando la loro crescita personale e professionale, rendendo ogni esperienza un ponte verso un domani più ricco e consapevole.

