La produzione tedesca scende oltre le stime in aprile -14%

La produzione industriale tedesca ha subito un brusco calo ad aprile, superando le attese degli analisti con una diminuzione dell’1,4%. Dopo un marzo positivo, questa flessione segna un rallentamento inatteso che potrebbe influenzare le prospettive economiche della regione. La questione ora è capire quali saranno le ripercussioni di questo dato sul mercato e sull’economia europea nel suo complesso. Vediamo cosa ci riserva il prossimo futuro.

E' scesa oltre le stime la produzione industriale tedesca nello scorso mese di aprile. Il calo è stato dell'1,4% contro il -0,5% previsto dopo un precedente rialzo dell'1,2% segnato in marzo.

La produzione tedesca scende oltre le stime in aprile, -1,4% - E' scesa oltre le stime la produzione industriale tedesca nello scorso mese di aprile. Il calo è stato dell'1,4% contro il -0,5% previsto dopo un precedente rialzo dell'1,2% segnato in marzo.

La produzione industriale tedesca scende sotto le stime - La produzione industriale della Germania in luglio è scesa dello 0,8% contro una stima media degli analisti dello 0,5% e un dato in giugno negativo dell'1,4%.

In Germania la produzione industriale sale oltre le stime - La produzione industriale tedesca in agosto è salita del 2,9% rispetto a una stima di rialzo dello 0,8% formulata dagli analisti. In luglio il dato aveva registrato un calo del 2,9%.

