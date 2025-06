La prevenzione dai figli ai padri

La prevenzione alla guida inizia dai figli e si trasmette ai padri, perché ogni scelta al volante incide sulla vita di tutti. Mettersi alla guida è un atto di grande responsabilità, che richiede attenzione e rispetto delle regole, lontano da sostanze alteranti e comportamenti imprudenti. Francesco Bianchi, direttore dell’Automobile Club Italia di Pisa, ha voluto sensibilizzare i giovani partecipanti al Campionato di Giornalismo de La Nazione di Pisa sull’importanza di questa consapevolezza, affinché la sicurezza diventi una priorità condivisa.

