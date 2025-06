La presunta figliastra di Putin lavora in una galleria in cui espongono artisti pacifisti

In un panorama artistico che si fa portavoce di pace e solidarietà, la denuncia della artista russa Nastya Rodionova scuote l’opinione pubblica: accusando la presunta figliastra di Putin di lavorare in una galleria parigina dedicata a artisti pacifisti, si aprono nuovi interrogativi su connessioni e scelte di vita in tempi di conflitto. La questione, ancora tutta da verificare, mette in evidenza quanto arte e politica siano ormai inscindibilmente legate. Sul suo profilo Facebook, Rodionova ha scritto di aver...

La denuncia dell'artista russa in esilio in Francia, Nastya Rodionova, non è stata ancora provata ma ha già sollevato un'ondata di indignazione e di polemica: la presunta figliastra di Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogikh, abiterebbe a Parigi e lavorerebbe per gallerie in cui esibiscono le loro opere artisti che hanno preso posizioni contro la guerra. Alcuni dei quali persino ucraini. Sul suo profilo Facebook, Rodionova ha scritto di aver "sentito delle voci" sulla reale identità di “Liza”, manager dell'associazione “L” a cui fanno capo le gallerie di Parigi, Studio Albatros e L Gallery. A quel punto, per verificare le insistenti indiscrezioni, avrebbe incontrato il presidente di “L”, Dmitrij Dolinskij, il quale le avrebbe rivelato che la manager in questione si chiama Elizaveta Rudnova. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La presunta figliastra di Putin "lavora in una galleria in cui espongono artisti pacifisti"

