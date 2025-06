La presunta figlia di Putin lavora a Parigi in gallerie d’arte che espongono artisti pacifisti

Nel cuore di Parigi, tra le atmosfere artistiche e le esposizioni pacifiste, si cela un intrigante mistero: Elizaveta Krivonogikh, presunta figlia di Vladimir Putin, guida due gallerie d'arte dedicate alla promozione di opere contro la guerra. Questa vicenda, svelata dal media indipendente Meduza e dall’artista Nastya Rodionova, solleva domande sulla sua reale identità e sul ruolo che potrebbe giocare nel delicato scenario internazionale. Ma chi è davvero questa giovane figura emergente nel mondo dell’arte?

Elizaveta Krivonogikh, la presunta figlia del presidente russo Vladimir Putin nata nel 2003, sarebbe la manager di due gallerie d’arte di Parigi, rinomate per l’esposizione di opere contro la guerra. Lo riporta Meduza, media indipendente russo che cita l’artista Nastya Rodionova che vive in asilo politico in Francia dal 2022 dopo l’invasione russa dell’ Ucraina. Secondo la Rodionova ci sarebbero delle voci che sostengono che Krivonogikh – conosciuta anche come Luiza Rozova – lavori per due gallerie d’arte parigine situate nel XX arrondissement della città e gestite dall’ Associazione L. Lì vengono esposti anche artisti provenienti da Russia e Ucraina contrari alla guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La presunta figlia di Putin lavora a Parigi in gallerie d’arte che espongono artisti pacifisti”

In questa notizia si parla di: Presunta Figlia Putin Parigi

