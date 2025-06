La Porta dell’Inferno arde da 50 anni ma ora l’incendio è prossimo a spegnersi | cosa sta succedendo

Da mezzo secolo, la porta dell'inferno di Darvaz arde incessantemente, attirando curiosi e scienziati da tutto il mondo. Ora, però, un cambiamento sorprendente sta emergendo: il fuoco, simbolo di un mistero millenario, si sta lentamente spegnendo. Ma cosa ha causato quest'inaspettato mutamento? Scopriamo insieme le ragioni dietro questa straordinaria trasformazione e cosa potrebbe significare per il futuro di questa affascinante meraviglia naturale.

In Turkmenistan c'è una voragine dalla quale fuoriescono fiamme da oltre mezzo secolo. L'incendio nel cratere di gas di Darvaz, una delle principali attrazioni turistiche del Paese, si sta tuttavia attenuando e nel prossimo futuro potrebbe spegnersi per sempre. Come si è formato e cosa sta accadendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

