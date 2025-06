La Polonia batte la Moldavia tra Zalewski e Zielinski solo uno gioca

La Polonia si impone sulla Moldavia con un netto 2-0 in un’amichevole che ha acceso i riflettori sul futuro della nazionale. Tra Zalewski e Zielinski convocati, solo il primo scende in campo per un’ora, lasciando intuire strategie e rotazioni della squadra. Un risultato che rafforza la fiducia in vista delle qualificazioni mondiali, ma anche le discussioni sui ruoli e le scelte tecniche. In questo film dell’amichevole, solo uno dei due può dirsi protagonista…

Vittoria della Polonia contro la Moldavia per 2-0. Convocati sia Zalewski che Zielinski, ma questa sera in campo per un’ora di gioco solamente un giocatore dell’Inter. Il film dell’amichevole. VITTORIA AUTOREVOLE – La Polonia gioca l’amichevole contro la Moldavia, rivale dell’Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. In campo solamente un giocatore dell’Inter, ossia Nicola Zalewski. Il polacco si fa un’ora di gioco per poi lasciare il posto a Kaminski. Panchina per novanta minuti invece per il centrocampista Piotr Zielinski, che probabilmente giocherà contro la Finlandia, nella partita di qualificazione ai Mondiali del 2026. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - La Polonia batte la Moldavia, tra Zalewski e Zielinski solo uno gioca

