La pista comincia a correre Parte la progettazione dell’impianto per l’atletica

Rimini si prepara a dare il via a una grande novità per gli appassionati di atletica: la progettazione di un nuovo impianto che promette di rivoluzionare lo sport locale. Con l’approvazione del documento da parte della giunta, la corsa contro il tempo è ufficialmente iniziata. Entro l’estate, il bando per la progettazione aprirà le porte a una struttura moderna, funzionale e all’avanguardia, pronta a diventare il cuore pulsante dello sport riminese.

In estate comincerà a correre la nuova pista di atletica di Rimini. In questi giorni la giunta ha approvato il documento per la progettazione dell'impianto. Sarà una corsa a tappe che porterà in piena estate alla pubblicazione del bando per affidare la progettazione del nuovo impianto sportivo che avrà al centro l'atletica con la nuova pista, ma offrirà anche altri spazi quali palestre per le attività di preparazione sportiva, spogliatoi, uffici, depositi, locali per l'infermeria e per l'antidoping, spazi bar e ristoro. Un vero e proprio polo per l'atletica che andrà a sostituire l'attuale pista all'interno dello stadio Romeo Neri.

