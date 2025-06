La Piazza dei bambini La città diventa un parco giochi

Immaginate una città trasformata in un vibrante parco giochi, dove i giovani diventano protagonisti di un’esperienza unica. È questa la magia di "La Piazza dei Bambini 2025 on the road", il progetto artistico e culturale che, da anni, coinvolge i ragazzi di Lastra a Signa nella creazione di eventi indimenticabili. Con il loro entusiasmo, plasmano un’estate ricca di scoperte, divertimento e cultura. E questa è solo l’inizio...

Si chiama " La Piazza dei Bambini 2025 on the road " ed è il progetto artistico e culturale che, ormai da alcuni anni, coinvolge direttamente i ragazzi di Lastra a Signa nell’ideazione degli eventi. Sono infatti proprio gli alunni delle scuole e i membri del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi a definire il programma, che si articola da giugno a settembre in diverse aree del territorio. Promosso dalla Compagnia Mascarà – Teatro popolare d’arte, con Fondazione Cr Firenze, nell’ambito del bando " Partecipazione CulturalePeriferie ", il festival può contare sulla direzione artistica di Francesco Giorgi ed è sostenuto dal Comune e da numerose realtà associative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La Piazza dei bambini". La città diventa un parco giochi

