La parlamentare Simona Loizzo WeBreast e la salute femminile | Nella mia famiglia il tumore al seno ha più incidenza del raffreddore A Montecitorio porto la mia esperienza di medico e paziente

Nel cuore di Montecitorio, la parlamentare Simona Loizzo si impegna con passione per la salute femminile, portando in Parlamento l’esperienza di medico e paziente. La sua leadership nell’Intergruppo Nuove Frontiere Terapeutiche rappresenta una svolta cruciale nella lotta al tumore al seno, la malattia più diffusa in Italia. Dalla serata WeBreast ai nuovi progetti di legge, sta nascendo un futuro più promettente: ecco come la politica può fare la differenza.

La Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Nuove Frontiere Terapeutiche nei Tumori alla Mammella spiega l'impegno della politica per la prevenzione e la cura della neoplasia più diffusa in Italia. Dalla serata-evento WeBreast, il 23 giugno a Milano, al Disegno di Legge che vuole dare vita a un inedito percorso terapeutico per il tumore al seno: ecco che cosa sta cambiando (e come). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La parlamentare Simona Loizzo, WeBreast e la salute femminile: «Nella mia famiglia, il tumore al seno ha più incidenza del raffreddore. A Montecitorio porto la mia esperienza di medico e paziente».

