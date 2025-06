la parità al cinema sarà raggiunta nel 2064

Al Milano Film Festival, tra proiezioni e riflessioni, emerge un dato allarmante: la parità di genere nel cinema si raggiungerà solo nel 2064, se continueremo a questo ritmo. Nonostante le sceneggiatrici crescano del 5% ogni anno, sono ancora sotto il 30%. La terza edizione di Alf premi cinema ci invita a riflettere sul cammino da percorrere per un equilibrio reale e duraturo nel mondo cinematografico.

Per raggiungere il 50 e 50 - se andiamo avanti a questo ritmo - dovremo attendere il 2064. Le sceneggiatrici stanno crescendo del 5% ogni anno, ma sono ancora sotto la soglia del 30%. In occasione del Milano Film Fest e del lancio della terza edizione di Alf premi cinema, la biennale dedicata alla scrittura cinematografica femminile, è stata mostrata una panoramica dell’equilibrio - o meglio disequilibrio - di genere. Il rapporto annuale Gender Balance in Italian Film Crews dell’ Università Cattolica è stato presentato da Mariagrazia Fanchi, direttrice di Almed - l’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica - nonché nuova presidente della Film Commission lombarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it