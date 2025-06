La nuova vita del Mausoleo di Augusto | una nuova straordinaria piazza archeologica nel cuore di Roma

Nel cuore di Roma nasce una nuova meraviglia: la piazza Augusto Imperatore, un gioiello archeologico e culturale che rinnova il panorama della città eterna. Con un progetto ambizioso, il mausoleo di Augusto si trasforma in un punto di riferimento imprescindibile, riconnettendo passato e presente. Questa rinascita promette di restituire alla capitale un luogo di grande valore storico e sociale, e l’avventura è appena iniziata. Continua a leggere.

Inaugurata oggi la nuova piazza Augusto Imperatore, e da oggi cominciano i lavori all'interno del Mausoleo di Augusto. "Siamo felici di aver contribuito a realizzare quello che diventerà uno dei poli più importanti della città di Roma. Finalmente questo mausoleo tornerà ad essere non solo fruibile, ma centrale in questa direttrice che va da via del Corso fino all'Ara Pacis", ha commentato il sindaco Gualtieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

