La nuova Giunta Donadini Pina dopo il ribaltone alle elezioni

Dopo il sorprendente ribaltone alle ultime elezioni, Mirko Donadini Pina ha conquistato il comando del comune di Asso, spazzando via l’opposizione di Tiziano Aceti. Ora, con i nomi degli assessori annunciati, si delineano le nuove strategie di questa amministrazione. La squadra si prepara a plasmare il futuro della città, portando una ventata di cambiamento e rinnovamento. Ma quali saranno le sfide che attendono Donadini Pina e la sua giunta?

Dopo il ribaltone riuscito a Mirko Donadini Pina, che ha mandato all’opposizione Tiziano Aceti, già costretto a dimettersi nel gennaio scorso per le dimissioni di buona parte dei suoi consiglieri di maggioranza, ad Asso adesso ci sono anche i nomi degli assessori. A Filippo Nava il ruolo di vicesindaco, anche in virtù delle 80 preferenze ricevute con la lista “Sìamo Asso“, insieme alle deleghe a Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Viabilità, Infrastrutture, Decoro urbano e cura degli ambienti pubblici, Sport. Viviana Corti è stata nominata assessore ad Affari generali, Attività amministrativa interna, Servizi al cittadino, Ambiente e rifiuti, Commercio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nuova Giunta Donadini Pina dopo il ribaltone alle elezioni

In questa notizia si parla di: Pina Donadini Ribaltone Giunta

