La nuova era dell’elettricità il mondo ha fame di energia

La nuova era dell’elettricità sta rivoluzionando il nostro mondo, alimentata da un crescente bisogno di energia sostenibile e innovativa. Stati e aziende stanno investendo più che mai per soddisfare questa fame insaziabile di potenza, ma l’Agenzia Internazionale dell’Energia lancia un allarme: le reti potrebbero non essere all’altezza di questa sfida epocale. Scopriamo insieme come navigare questa trasformazione e garantire un futuro energetico sicuro e efficiente.

Siamo all’alba di una “nuova era dell’elettricità”. In cui gli Stati (e le aziende) investono con non mai nell’energia. Ma, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, c’è il rischio che le reti non riescano a tenere il passo. Il report Iea rivela che, quest’anno, gli investimenti nel comparto energetico, su scala globale, saliranno alla cifra astronomica di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La nuova era dell’elettricità, il mondo ha fame di energia

