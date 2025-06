‘La notte dell’orgoglio delle Marche’ | candidature al vaglio

Sta per partire l’attesa 25esima edizione de ‘La notte dell’orgoglio delle Marche’, in programma a Francavilla d’Ete il 19 agosto. Tra le novità, un premio dedicato a Giancarlo Guardabassi, storico speaker di ‘Radio Aut’, che renderà ancora più speciale questa celebrazione. La prima riunione della commissione ha aperto ufficialmente le candidature nelle categorie di sport, imprenditoria, innovazione, cultura e sociale. Rimanete sintonizzati: l’evento promette emozioni e riconoscimenti unici.

Inizia la rincorsa per la 25esima edizione de ‘La notte dell’orgoglio delle Marche’ che si terrà a Francavilla d’Ete il 19 agosto; fra le novità è stato istituito un premio per ricordare Giancarlo Guardabassi lo storico speaker di ‘Radio Aut’. Nella sala consiliare di Francavilla d’Ete si è tenuta la prima riunione tecnica della commissione per le nomination dei candidati nelle varie categorie: sport, imprenditoria, innovazione, cultura, sociale e volontariato, ricerca scientifica, tv e spettacolo, musica, ambiente e ovviamente quello che viene considerato l’orgoglio italiano nel mondo. Una prima riunione per scremare la lista delle candidature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it