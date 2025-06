La notizia dei 150mila euro? Falsa se dovessi evadere lo farei alla grande Vi pare? Per una cifra così ridicola | la replica di Angelo Duro sull’indagine in corso

Nel mondo delle celebrità, le controversie fiscali non si placano. Angelo Duro risponde con ironia alle recenti voci di un'ipotetica evasione di 150mila euro, definendola "ridicola" e sottolineando la sua onestà fiscale. La sua replica sfida le insinuazioni, dimostrando che anche nei momenti complicati, l’ironia e la sincerità sono strumenti potenti per difendersi. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla trasparenza dei personaggi pubblici?

Angelo Duro in un post su Instagram ha commentato le notizie sugli accertamenti fiscali nei suoi confronti: “ Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò. Ma la beneficenza allo Stato sì. L’ho sempre fatta. Quindi, questa notizia delle 150 mila euro purtroppo è falsa. Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente”. E ancora: “ Da anni che mi vanto del mio successo. Della mia stronzaggine. Dei miei incassi milionari al cinema. Uno come me se dovesse evadere, lo farebbe alla grande. Martedì su Netflix esce il mio film (il campione di incassi al boxoffice ‘Io sono la fine del mondo’; ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it