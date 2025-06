La Norvegia adotta una tassa di soggiorno contro il sovraffollamento turistico

La Norvegia si prende cura del suo patrimonio naturale introducendo una tassa di soggiorno mirata a contenere il turismo di massa. Questa misura innovativa mira non solo a preservare paesaggi e tradizioni, ma anche a garantire un’esperienza più autentica e sostenibile per tutti. Un passo deciso verso un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente, che invita i visitatori a scoprire le sue meraviglie senza compromettere il suo fragile equilibrio naturale.

La Norvegia ha adottato una tassa di soggiorno contro il sovraffollamento turistico, in un momento in cui molte delle principali destinazioni del paese sono in difficoltà a causa di strutture sanitarie e parcheggi insufficienti.

