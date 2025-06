La musica è troppo alta | imbraccia fucile e minaccia clienti di un locale a Tromello

Una notte di tensione a Tromello, dove un uomo di 49 anni ha deciso di risolvere il problema del volume troppo alto di un locale vicinissimo a casa sua, imbracciando un fucile e minacciando i clienti. Un gesto estremo che ha scosso la tranquillità del paese e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della convivenza tra residenti e attività commerciali nelle piccole comunità.

Tromello (Pavia), 6 giugno 2025 – Voleva riposare ma la musica – a suo parere a un volume troppo alta – proveniente da un locale vicino casa non lo faceva dormire. Così un uomo, un 49enne pavese, ha deciso di intervenire. Ma invece di chiamare le forze dell’ordine per eventuali verifiche il 49enne è uscito sul balcone della sua abitazione, a Tromello (in Lomellina, nella provincia di Pavia) e ha imbracciato un fucile, puntando l’arma contro le persone presenti. Il locale di Tromello, piccolo centro del pavese di 3.700 abitanti, era piuttosto affollato per via di un evento in corso. Immediatamente tra gli avventori è scattato il panico e i presenti hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “La musica è troppo alta”: imbraccia fucile e minaccia clienti di un locale a Tromello

In questa notizia si parla di: Tromello Locale Musica Troppo

Musica troppo alta e schiamazzi: chiuso a San Benedetto un locale in via Calatafimi - Emessa l’ordinanza con cui è stata spenta la musica nel locale Pamperos in via Calatafimi, dopo diverse segnalazioni partite dai residenti. Intanto domani sera alle 18 si discuterà in Comune ... Segnala msn.com

Musica troppo alta e schiamazzi: chiuso a San Benedetto un locale in via Calatafimi - Emessa l’ordinanza con cui è stata spenta la musica nel locale Pamperos in via Calatafimi, dopo diverse segnalazioni partite dai residenti. Intanto domani sera alle 18 si discuterà in Comune del nuovo ... Da corriereadriatico.it

Bagno a Ripoli (Firenze), "la musica del locale è troppo alta": il parroco risponde suonando le campane - il parroco del paese. Secondo le testate locali, un gruppo di persone - mentre festeggiava un compleanno - aveva alzato un po' troppo il volume della musica. E così don Moreno ha risposto a ... Secondo tgcom24.mediaset.it

PARALLELO 45 - Puntata 8 - VOGHERA