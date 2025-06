La musica dei klezmer sapori irpini e vino locale | appuntamento a Castelfranci

Venerdì 7 giugno, lasciatevi avvolgere dall’atmosfera magica di Castelfranci, dove la musica dei klezmer si intreccia con i sapori autentici irpini e i vini locali. La Casa del Vino si trasforma in un palcoscenico di emozioni, offrendo un’esperienza sensoriale unica tra musica, cultura e gastronomia. Un appuntamento imperdibile nel cuore della provincia, capace di incantare e riscoprire le radici più profonde del territorio...

Venerdì 7 giugno la Casa del Vino di Castelfranci si trasforma in palcoscenico d’eccezione per una serata che promette di incantare i sensi. A partire dalle ore 21:30, nello splendido scenario di Vico Riviera sul Calore, andrà in scena un evento che unisce musica, cultura e gastronomia nel cuore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it