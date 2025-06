La mostra finisce con una denuncia | Rubato uno dei miei quadri

La mostra "La magia del colore" a Santa Croce si conclude con un episodio amaro: il furto di uno dei quadri di Romina Madonna, artista di Santa Maria Nuova. La delicatezza dell’evento ha lasciato l’autrice incredula e amareggiata, sottolineando quanto l’arte possa essere vulnerabile anche in momenti di festa. Dopo aver partecipato con entusiasmo, Romina si trova ora a dover affrontare questa spiacevole perdita, che getta una luce inquietante sulla sicurezza delle esposizioni pubbliche.

Un quadro rubato dopo la collettiva d’arte a Santa Croce. Lo denuncia con grande amarezza l’autrice, Romina Madonna, artista di Santa Maria Nuova. La mostra " La magia del colore " era stata organizzata nello scorso fine settimana, in occasione per i festeggiamenti dell’Ascensione. "Ho partecipato su richiesta di una degli organizzatori, portando due miei lavori tra cui “ Seduta al buio “, un acrilico che avevo giĂ esposto in una mostra in contemporanea alla Biennale di Venezia, alla quale era stato invitato anche il critico Giorgio Grasso. Si tratta di un quadro che ha un valore significativo, e che tra l’altro ha anche molta importanza perchĂ© raccintava una parte di me molto personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it