la mostra di bernardi e il concerto di barbarossa torna la milanesiana

Torna la Milanesiana: il 13 giugno al Sociale ci sarà lo spettacolo di Luca Barbarossa con la Social Band. La 26ª edizione della prestigiosa rassegna culturale, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, farà tappa a Sondrio con un doppio appuntamento, nel tardo pomeriggio e in serata, in due dei luoghi della cultura cittadini, quali il Mvsa e il Sociale. L’evento si snoderà fra arte e musica, ospitando Michele Bernardi, noto per aver animato la Pimpa di Altan e quale regista di videoclip musicali, e Luca Barbarossa, cantautore romano e conduttore di Radio2 Social Club. Una mostra “Fotogrammi sonori“, per il primo, e uno spettacolo, “Cento storie per cento canzoni“, per il secondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it