La morte improvvisa di Gianfranco Butinar | era Totti Cassano Califano Spalletti IL VIDEO DI TUTTE LE SUE IMITAZIONI

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa improvvisa di Gianfranco Butinar, talento romano noto per le sue straordinarie imitazioni di personaggi celebri come Totti, Cassano, Califano e Spalletti. La sua comicità genuina e il talento innato hanno conquistato il pubblico in ogni esibizione, lasciando un vuoto incolmabile. Ricordiamo con affetto questa figura unica, capace di unire risate e emozioni. La sua perdita è una perdita per tutti noi.

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte improvvisa di Gianfranco Butinar, noto imitatore, attore e comico romano, celebre per le sue imitazioni di personaggi famosi come Franco Califano, Bruno Pizzul, Totti, Fabio Capello, Spalletti e Antonio Cassano. Butinar è morto improvvisamente ieri sera all’età di 51 anni a causa di un infarto mentre si . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La morte improvvisa di Gianfranco Butinar: “era” Totti, Cassano, Califano, Spalletti (IL VIDEO DI TUTTE LE SUE IMITAZIONI)

