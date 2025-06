La morte del Brescia Calcio Cellino chiude anche questa esperienza

Dopo 114 anni di passione, il Brescia Calcio si vede costretto a chiudere i battenti: un capitolo che si spegne sotto il peso delle decisioni di Massimo Cellino. La mancata copertura economica ha sancito la fine di un’epoca, lasciando tifosi e appassionati sgomenti. È una perdita che va oltre il pallone, segnando un momento di riflessione sul futuro del calcio italiano. La storia bresciana si concluderà qui, ma il suo spirito vive ancora nei ricordi di tutti.

Al tramonto il Brescia Calcio dopo 114 anni di storia: è virtualmente fallito a causa della decisione del presidente Massimo Cellino di non pagare gli stipendi e i contributi necessari per l’iscrizione al prossimo campionato professionistico. Cellino non ha rispettato la scadenza odierna per versare circa 3,2 milioni di euro, somma indispensabile per saldare le . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La morte del Brescia Calcio, Cellino chiude anche questa esperienza

