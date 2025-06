La monzese che non riesce ad aprire il box perché ha davanti una montagna di rifiuti non suoi

la monzese si trova ormai intrappolata in una situazione frustrante, con il suo garage bloccato e l’accesso precluso da una montagna di rifiuti che cresce ogni giorno di più. Una vera emergenza che mette a rischio sicurezza e tranquillità. È ora di agire, perché nessuno dovrebbe vivere sotto questa nuvola di spazzatura. Ecco perché è fondamentale intervenire subito per ripristinare ordine e decoro nel nostro quartiere.

Non può più aprire la serranda del suo garage. Davanti c’è una montagna di rifiuti che da mesi si stanno accatastando. Una montagna che è diventata sempre più alta e variegata. Rifiuti che non sono della proprietaria del box, ma che vengono abbandonati da alcuni inquilini maleducati. E. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La monzese che non riesce ad aprire il box perché ha davanti una montagna di rifiuti (non suoi)

