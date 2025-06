La master class Casa Sanremo Venti ragazzi con un sogno

La Master Class Casa Sanremo ha acceso la scintilla del talento tra venti giovani ambiziosi, pronti a lasciare il segno nel panorama musicale italiano. Fra loro, potenzialmente le nuove voci che conquisteranno il cuore del pubblico internazionale. Con una borsa di studio che comprende mille euro e un corso al Campus del Palafiori, il loro sogno è chiaro: calcare i più importanti palchi del mondo e diventare i protagonisti del futuro musicale.

Saranno famosi. Fra loro forse ci sono le nuove “voci“ del panorama musicale italiano. Certamente talentuosi, 20 giovani fra la Brianza e la Lombardia si sono aggiudicati la borsa di studio di Casa Sanremo e NY canta. Ieri, ad Arcore, che organizza, la consegna degli assegni. Per tutti mille euro e un corso al Campus del Palafiori. Dove, si esibiranno in parallelo al prossimo Festival. Il sogno? "Calcare i più importanti palchi del mondo – spiega Evy De Marco, assessora alla Cultura, regista dell’iniziativa –. Ai nostri ragazzi diamo la possibilità di una formazione di alto livello con docenti importanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La master class Casa Sanremo. Venti ragazzi con un sogno

In questa notizia si parla di: Casa Sanremo Ragazzi Sogno

Perché il Festival di Sanremo ha rischiato (forse) di cambiare casa: ecco quanto il Comune guadagnerà grazie alla Rai - Il Festival di Sanremo rischiava di cambiare sede, ma ora sembra destinato a rimanere a casa, grazie anche ai proficui accordi con la Rai.

I ragazzi di Arcore cantano a Casa Sanremo: dalla Brianza alla Riviera per esaudire un sogno - I ragazzi di Arcore cantano a Casa Sanremo. Solisti e gruppi. Un tuffo nella musica leggera, il sogno di una carriera come quella dei loro beniamini che in questi giorni di Festival vedono sfilare ... Si legge su ilgiorno.it

Il Festival dei Ragazzi di Arcore. Da Mimì a Casa Sanremo - Un percorso che da X-Factor passa dalla lirica e approda a Casa Sanremo. Ma non ci sarà solo ... “Come in un sogno…“ e “Matti da legare“. Focus sulla letteratura tra autori emergenti ... ilgiorno.it scrive

Birori, l’artista Gianmario Littera approda a Casa Sanremo - Dalla Sardegna volerà nella città dei fiori, per partecipare alla prossima edizione di Casa Sanremo Live Box, la grande vetrina della musica emergente. Un sogno che si avvera per Gianmario ... Segnala unionesarda.it

Giulia piange perché deve andare via per sempre dalla nuova casa della nonna! #shorts