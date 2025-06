LA MAPPA | Lo shopping del cuore di Mr Prada | ristoranti edicole e caffè salvati da Bertelli

Nel cuore pulsante della città, Patrizio Bertelli ha trasformato il suo shopping del cuore in un vero e proprio salvataggio urbano. Dai ristoranti alle edicole, dai caffè ai negozi storici, il patron di Prada ha riscritto le sorti di un quartiere dimenticato, portando innovazione e rinascita. È il 2025: un anno che segna il passaggio dall'acquisto all'impegno concreto per la rigenerazione urbana, lasciando un'impronta indelebile nel tessuto cittadino.

