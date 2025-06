La mamma di Kata | Prima della scomparsa ci offrirono soldi per lasciare l' Astor

La mamma di Kata, prima della scomparsa, ha ricevuto offerte di denaro per abbandonare l’Hotel Astor, un gesto che ora assume nuovi e inquietanti significati. A due anni dalla misteriosa sparizione della piccola, Katherine è certa: sua figlia è stata rapita per costringerci a lasciare quella proprietà. La procura esclude che Kata sia ancora all’interno dell’edificio, ma le indagini proseguono senza sosta. Katherine non si arrende: la speranza di ritrovarla vive in ogni suo passo.

A due anni dalla scomparsa della piccola Kata, svanita nel nulla il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze, la madre Katherine ha una convinzione: "Hanno rapito mia figlia per forzarci ad abbandonare l’immobile". La procura ha escluso che la bambina si trovi ancora all’interno dell’edificio e ipotizza che i rapitori conoscessero le uscite non sorvegliate. Diffuso un identikit aggiornato per agevolare le ricerche. Katherine non si arrende: "Fino a prova contraria credo che sia viva. Non voglio vendetta, voglio la verità". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La mamma di Kata: "Prima della scomparsa ci offrirono soldi per lasciare l'Astor"

