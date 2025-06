La luce e l’ombra del genio | Caravaggio diventa fumetto

La luce e l'ombra del genio si fondono in un affascinante fumetto: "Caravaggio – Volume 1" di Zen Comics porta l’arte e la controversia del pittore più enigmatico dell’epoca in un formato coinvolgente e innovativo. Scritto da Ken Mora e illustrato da Cyrus Mesarcia, questo graphic novel apre le porte a un mondo di passione, oscurità e talento senza confini. Scopriamo insieme un nuovo modo di vivere l’arte e la sua storia.

Con Caravaggio – Volume 1, edito da Zen Comics, approda finalmente in Italia una graphic novel capace di accendere i riflettori su una delle figure più affascinanti e controverse dell'arte occidentale. Scritto da Ken Mora e illustrato con intensità da Cyrus Mesarcia, questo primo volume è molto più di una biografia disegnata: è un'immersione sensoriale nel cuore pulsante del Seicento romano, tra arte sublime, oscurità interiore e sangue versato. Caravaggio – volume 1 – Ken Mora, Cyrus Mesarcia; Zen Comics Un ritratto senza filtri di Michelangelo Merisi. Dimenticate il pittore "da museo": il Caravaggio che troviamo tra queste pagine è carne e fuoco, genio e dannazione.

