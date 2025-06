La Lotus Emira cambia volto | arrivano le nuove V6 SE e Turbo

La Lotus Emira si appresta a rivoluzionare il suo volto, con l’arrivo delle nuove motorizzazioni V6 SE e Turbo. Un aggiornamento tecnico che impreziosisce l'intera gamma dell’ultima Lotus termica, pronta a conquistare gli appassionati già da settembre nelle concessionarie. Con un prezzo di partenza di 101.500 euro, questa coupé promette prestazioni sorprendenti e un design ancora più accattivante: una vera icona da non lasciarsi sfuggire.

