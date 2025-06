La lite con Musk inguaia gli affari di Trump | la sua criptovaluta precipita all’ultimo posto nella top 100

La tensione tra Elon Musk e Donald Trump sta scuotendo gli affari di quest'ultimo, con conseguenze sorprendenti anche nel mondo delle criptovalute. La recente disputa pubblica ha fatto crollare il valore del token "Official Trump", ora ai minimi storici tra le prime 100 criptovalute. Una defezione che potrebbe segnare un nuovo capitolo difficile per il strategico universo digitale e politico. Ecco cosa sta succedendo nel dettaglio.

Elon Musk potrebbe non essere l’unico a perdere soldi dopo la clamorosa rottura con Donald Trump. La faida a colpi di dichiarazioni alla stampa e post pubblicati sui social comincia a presentare il conto anche al presidente americano. Il suo token, Official Trump, è diventato la criptovaluta con le peggiori prestazioni tra le prime 100 per capitalizzazione. Lo rivela il sito specializzato Finbold, secondo cui la capitalizzazione di mercato della cripto di Trump è crollata da 2,168 miliardi a 1,935 miliardi, perdendo 233 milioni di dollari di valore nel giro di 24 ore. In termini percentuali, si tratta di un calo del 10,74% in una sola giornata. 🔗 Leggi su Open.online