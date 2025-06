La liberazione di Giovanni Brusca e la legge sui collaboratori di giustizia

La vicenda di Giovanni Brusca, il famigerato mafioso che contribuì alla strage di Capaci, assume oggi un nuovo capitolo con il suo ritorno alla libertà dopo aver scontato 25 anni di carcere e quattro di libertà vigilata. La sua scarcerazione, possibile grazie alla legge sui collaboratori di giustizia, voluta proprio per incentivare la lotta contro la criminalità organizzata, solleva interrogativi e riflessioni sulla giustizia e sulla memoria collettiva. È un tema che continua a dividere e ad alimentare il dibattito pubblico.

Giovanni Brusca, il mafioso ora collaboratore di giustizia che azionò l’esplosivo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, è tornato definitivamente libero dopo aver scontato 25 anni di carcere e quattro anni di libertà vigilata. Libero secondo la legge sui collaboratori di giustizia, voluta proprio da Giovanni Falcone per combattere Cosa Nostra. Brusca è conosciuto come il «macellaio» di San Giuseppe Jato. Fu lui, secondo le sentenze, a premere il telecomando che fece esplodere il tratto di autostrada a Capaci. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La liberazione di Giovanni Brusca e la legge sui collaboratori di giustizia

