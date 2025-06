La lettera del padre di Simone Leoni che difende Vannacci

Nel cuore di un acceso dibattito politico, emerge la voce di Silvio Leoni, padre di Simone Leoni e veterano di guerra, che difende con fermezza l’onore di Vannacci. Ricordando i momenti condivisi con l’attuale europarlamentare della Lega, Leoni sfida le accuse di “generale della codardia” lanciate dal nuovo segretario dei giovani di Forza Italia. Una testimonianza che rischiara il vero volto dell’eroismo e della lealtà in politica.

Silvio Leoni, ex inviato di guerra, ricorda come ha conosciuto l'attuale europarlamentare della Lega definito "generale della codardia" dal nuovo segretario dei giovani di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La lettera del padre di Simone Leoni che difende Vannacci

In questa notizia si parla di: Leoni Lettera Padre Simone

Commento di @NicolaPorro sulla LETTERA CONTRO L'ENFANT PRODIGE DI FI Papà Leoni si infuria col figlio «Non è degno di spolverare nemmeno gli anfibi a Vannacci» Il padre scrive a Simone, neo segretario di Forza Italia Giovani «Vergognati, sei l'ulti Partecipa alla discussione

I VALORI VERI E RADICATI NON SONO BARATTABILI : il padre del politico di #ForzaItalia @SimoneLeoni scrive una reprimenda durissima contro il figlio che si è permesso di infangare il Gen @RoVannacci. Non sei degno di spolverare neanche gli anfibi di Partecipa alla discussione

Papà Leoni si infuria col figlio Simone: "Non è degno di spolverare neanche gli anfibi a Vannacci" - Gentile Direttore, La ringrazio per l’ospitalità che mi concede su queste pagine del Tempo che, in passato, è stato anche la mia ... Riporta iltempo.it

Vannacci: “Grazie a Silvio Leoni, guida solida per il futuro politico del figlio Simone” - L’europarlamentare Roberto Vannacci ha voluto esprimere pubblicamente il suo apprezzamento nei confronti di Silvio Leoni, padre del giovane politico Simone ... laprimapagina.it scrive

Chi è Simone Leoni, neosegretario di Forza Italia Giovani che ha attaccato Vannacci - Eletto per acclamazione il 31 maggio, è nato nel 2000 e milita nel partito da quando era 14enne: in questi anni ha ricoperto diversi incarichi regionali e nazionali. Dal congresso di Forza Italia Giov ... Riporta msn.com

DA BAMBINI Vs DA GRANDI