La leggendaria prima Birkin di Jane Birkin andrà all’asta a Parigi a luglio

La storia della borsa nasce nel 1984, quando Jane Birkin, musa ispiratrice e icona di stile, la creò in un momento di creatività e passione. Ora, questa leggenda della moda, simbolo di eleganza senza tempo, si prepara a cambiare proprietario durante un’asta a Parigi il prossimo luglio. Un evento imperdibile che segna un nuovo capitolo nella storia del lusso e del design. La Birkin di Jane Birkin…

Un momento di passaggio per la storia della moda: la borsa delle borse, appartenuta alla musa ispiratrice del modello più ambito di sempre, potrebbe cambiare casa. Va all’asta la Birkin di Jane Birkin: a guidare la vendita sarà Fashion Icons, che il 10 luglio batterà l’iconica borsa nella capitale francese proprio durante la settimana dell’Haute Couture. All’asta la Birkin. di Jane Birkin. La storia della borsa nasce quando nel 1984 viene commissionata esclusivamente per l’attrice. Realizzata in stretta collaborazione con lei dall’allora Ceo di Hermès, Jean-Louis Dumas, l’Original Birkin era arrivata per la prima volta in Europa l’autunno scorso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La leggendaria prima Birkin (di Jane Birkin) andrà all’asta a Parigi a luglio

