La guerra del Coni | le mosse di Malagò gli accordi della politica e il ritorno di Carraro

Nel cuore di un’Italia divisa tra passato e presente, la “guerra del CONI” infiamma gli animi: le strategie di Malagò, gli accordi politici e il ritorno di Carraro dipingono un quadro di tensioni e alleanze imperdibili. Un’epoca di manovre sottili e decisioni cruciali che definiscono il futuro dello sport italiano. Scopri come queste mosse plasmano il nostro panorama sportivo e politico, in un racconto avvincente che svela i retroscena di un’Arena mai doma.

Il ruggito a 85 anni dell'eterno Franco Carraro, le manovre del re (spodestato) Giovanni Malagò, la delicata posizione del ministro d.

