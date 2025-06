La grande festa con i ragazzi Oltre 450 alunni e tanti premi

La grande festa con i ragazzi di Prato segna un’edizione record per il Campionato di Giornalismo di La Nazione, con oltre 450 alunni e premi entusiasmanti. Un traguardo importante che testimonia la forza di un progetto nato 23 anni fa, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e della scrittura. Un successo che continua a crescere, mantenendo vivo lo spirito di passione e coinvolgimento tra le nuove generazioni.

PRATO Edizione record per il Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione, giunto alla sua 23esima edizione. Un traguardo importante per un progetto che continua a crescere, coinvolgendo numeri sempre più significativi e mantenendo vivo lo spirito originario: avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e della scrittura, offrendo loro un’esperienza concreta di giornalismo attivo. Nato da un’intuizione della redazione di Prato 23 anni fa, il concorso si conferma una delle iniziative più longeve e partecipate. Basta dare uno sguardo ai numeri: quest’anno sono stati oltre 450 gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città e della provincia che hanno vestito i panni di cronisti, articolisti e intervistatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La grande festa con i ragazzi. Oltre 450 alunni e tanti premi

In questa notizia si parla di: Oltre Festa Ragazzi Alunni

Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni con oltre 100 ex Inter. E c’è chi ha declinato l’invito - Una festa indimenticabile per celebrare gli 80 anni di Massimo Moratti, pilastro della storia dell’Inter.

29/5/25. Mentre è in uscita il n. 22 del settimanale "Nuova Scintilla", pubblichiamo qui le pagine del territorio comparse sul n. 21 (del 25/5/25): cavarzerano e polesine; più la pagina dei ragazzi Partecipa alla discussione

Cronisti in Classe, è festa grande. Studenti da tutta la provincia. Oggi la cerimonia di premiazione - L’appuntamento sarà ospitato dalla Asl nell’auditorium dell’ospedale: oltre 600 alunni protagonisti . L’omaggio delle autorità, il sostegno degli sponsor. Raffica di riconoscimenti ai giornalisti del ... Si legge su msn.com

Scuola, 700 ragazzi coinvolti in progetto Toscana inclusiva - FIRENZE - Oltre 700 alunni delle prime classi ... Vedere tanti ragazzi anche in carrozzina o con varie disabilità vivere questa festa di sport, insieme ai loro compagni di classe, mi rende ... Segnala ansa.it

Toscana, oltre 20mila ragazzi presenti al Next Generation Fest 2025 - Oltre 60 speaker dal mondo dello spettacolo, della società e della cultura al Teatro del Maggio di Firenze. L'evento è il più grande in Italia della Generazione Z e Alfa. Lo riporta noitv.it

QUESTA MATTINA PRIMO GIORNO DI SCUOLA PER OLTRE 35 MILA ALUNNI