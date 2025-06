La grande bellezza del Parco nazionale dello Stelvio protagonista su Canale 5

viaggio tra paesaggi mozzafiato, biodiversità straordinarie e tradizioni radicate, che cattura l’essenza autentica di questa meraviglia italiana. La natura valtellinese si svela in tutta la sua grande bellezza, lasciando gli spettatori affascinati e desiderosi di scoprire di più su questo gioiello alpino. Non perdete l’appuntamento: un’occasione unica per immergersi nella magia del Parco Nazionale dello Stelvio.

La natura valtellinese, in tutta la sua bellezza, torna protagonista in televisione con Melaverde, la fortunata trasmissione di Canale 5, in onda la domenica alle ore 11.50. Nella puntata dell'8 giugno verrà proposto un servizio girato nelle scorse settimane nel Parco Nazionale dello Stelvio: un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - La grande bellezza del Parco nazionale dello Stelvio protagonista su Canale 5

