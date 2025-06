La giungla di via Giussani a Como | le piante oscurano i cartelli stradali

piante ha trasformato questa zona in una vera e propria giungla urbana, mettendo a rischio sicurezza e visibilità. La vegetazione invasiva oscura i cartelli stradali e rende difficile attraversare il marciapiede, creando un pericolo per pedoni e automobilisti. È urgente intervenire per ripristinare ordine e sicurezza in via Giussani, restituendo cittadinanza e tutela alla zona.

Un cartello stradale totalmente nascosto dalla vegetazione e un marciapiede quasi impraticabile. È la situazione segnalata da un lettore di QuiComo, Giuseppe, che ha fotografato le condizioni di via Giussani, proprio di fronte all'ingresso del supermercato Coop. La crescita incontrollata delle.

