La gita si fa green | un futuro eco

La gita si fa green: un futuro eco si costruisce già oggi, grazie all’impegno dei giovani cronisti premiati da Belvedere Spa, sponsor del Campionato di Giornalismo 2025. La società promuove una visione sostenibile, coinvolgendo le nuove generazioni nella cura del pianeta. Direttrice Arianna Merlini, cosa vi ha colpito di più? "L’attenzione che i ragazzi stanno sempre più sviluppando verso il viaggio eco-sostenibile è incoraggiante."

La gita si fa "green" secondo i piccoli cronisti premiati da Belvedere Spa, sponsor del Campionato di Giornalismo 2025. Da anni la società porta avanti questa visione cercando di spostare l’interesse dei più piccoli verso la realtà che li circonda. Direttrice Arianna Merlini, cosa vi ha colpito di più? "L’attenzione che i ragazzi stanno sempre più sviluppando verso il viaggiogita eco-sostenibile è incoraggiante. Il nostro impianto di trattamento e smaltimento rifiuti è divenuto luogo di interesse con migliaia di ragazzi che transitano con la famiglia o con gite scolastiche. È cambiato il modo di approcciarsi, esiste sempre più interesse verso una realtà considerata anni fa soltanto in modo negativo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La gita si fa green: un futuro eco"

In questa notizia si parla di: Gita Green Interesse Ragazzi

RAGAZZI GITA MONACO: «ABBIAMO COMPRATO ERBA VICINO AL CAMPO DI CONCENTRAMENTO» - L’abbiamo comprata da due ragazzi di colore. Era ottima». Tuttavia, non sono soltanto i viaggi d’istruzione in terra straniera a finire nel mirino: anche le gite scolastiche sul territorio italiano ... Lo riporta giornalettismo.com

Studentessa di 13 anni abusata in gita scolastica: indagati tre ragazzi. Sotto accusa anche due prof - I tre minori ora sono indagati per violenza sessuale. Al ritorno dalla gita la ragazzina ha raccontato alla madre quanto le era accaduto durante il tour in Toscana. Subito è scattata la denuncia ... Secondo lanazione.it

Ragazzo morto in gita, i sospetti dei genitori. Preside: "Se ragazzi sanno e tacciono sono mostri" - Ragazzo morto in gita, i sospetti dei genitori. Preside: "Se ragazzi sanno e tacciono sono mostri" I genitori di Domenico Maurantonio, il 19enne di Padova morto precipitando da una finestra d ... Riporta rainews.it

fantastic coconut peeling style