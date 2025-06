La giornata nera di Santanché Fallita un’altra sua ex società e a processo per diffamazione

Una giornata davvero nera per la Ministra del Turismo Daniela Santanché, tra il fallimento di un’altra società del suo ex gruppo bio-food a Milano e il rinvio a giudizio per diffamazione a Roma. Eventi che gettano ombre sulla sua reputazione e sollevano dubbi sul suo operato. La vicenda si infittisce, lasciando ancora molte incognite sul futuro politico e imprenditoriale della ministra. Resta da vedere come si evolveranno queste delicate questioni.

Giornata nera per la Ministra del Turismo Daniela Santanché. A Milano un'altra delle società del gruppo del bio-food, un tempo guidata da lei e dall'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, è stata dichiarata fallita, con ulteriori possibili grane giudiziarie per profili di bancarotta. E contestualmente il tribunale di Roma, sempre ieri, l'ha mandata a processo per diffamazione nei confronti di Giuseppe Zeno, capofila degli azionista di minoranza della società Visibilia. Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiarato "l'apertura della liquidazione giudiziale" per Ki Group Holding spa, come già accaduto nel gennaio del 2024 per Ki Group srl e lo scorso dicembre per Bioera spa, la capogruppo di cui la senatrice di FdI è stata presidente fino al 2021.

