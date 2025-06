La Galleria dell’Accademia si apre ai visitatori anche di notte

La Galleria dell’Accademia di Firenze apre le sue porte anche di notte, regalando un’esperienza museale unica sotto le stelle. Le aperture serali, ogni martedì dal 3 giugno al 22 luglio, permettono di ammirare il David di Michelangelo e le Prigioni in un’atmosfera più intima e suggestiva, lontano dalla folla e dal caldo. Un’occasione imperdibile per scoprire le collezioni artistiche in un contesto magico e raffinato. Non perdere questa chance di vivere l’arte in modo nuovo e coinvolgente.

FIRENZE – L’estate fiorentina si arricchisce con le aperture serali straordinarie della Galleria dell’Accademia: ogni martedì, dal 3 giugno al 22 luglio, il museo resterà aperto fino alle 22 (ultimo ingresso alle 21,15). Un’occasione unica per ammirare il David di Michelangelo e le Prigioni in un’atmosfera più intima, lontana dalla folla e dal caldo del giorno. Oltre al celebre capolavoro, i visitatori potranno esplorare le collezioni di pittura trecentesca e rinascimentale, oltre alla sezione dedicata agli strumenti musicali storici. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio fiorentino, offrendo un’occasione preziosa per vivere il centro storico in modo più lento, riflessivo e. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: Galleria Accademia Apre Visitatori

Notte dei Musei, la Galleria dell'Accademia aperta in notturna con ingresso a 1 euro - Sabato 17 maggio, la Galleria dell'Accademia di Firenze partecipa alla "Notte Europea dei Musei" con un'apertura straordinaria serale.

La Galleria dell'Accademia si apre ai visitatori anche di notte - FIRENZE - L’estate fiorentina si arricchisce con le aperture serali straordinarie della Galleria dell’Accademia: ogni martedì, dal 3 giugno al 22 luglio, il museo resterà aperto fino alle 22 (ultimo i ... Come scrive msn.com

Firenze, la Galleria dell'Accademia batte il record di visitatori: più di 2 milioni nel 2023 - Il numero di visitatori del 2023 rappresenta un incremento del ... Entreranno a far parte delle collezioni nuove acquisizioni. La Galleria dell’Accademia apre il programma degli eventi in calendario ... Segnala finestresullarte.info

Galleria dell’Accademia Firenze: oltre 2 milioni di visitatori l'anno - Un anno di successi per la Galleria dell’Accademia di Firenze sempre più proiettata come museo del 21esimo secolo a un livello internazionale mai raggiunto prima.Una missione che il direttore ... Si legge su nove.firenze.it

Riapre la Galleria dell'Accademia di Firenze con un allestimento completamente rinnovato