La festa per i 211 anni dell’Arma Omaggi ai caduti e riconoscimenti | Oltre 200mila le richieste d’aiuto

Una celebrazione memorabile quella dei 211 anni dell’Arma dei Carabinieri, un’occasione per onorare il sacrificio dei caduti e riconoscere i meriti di chi ogni giorno protegge la nostra comunità. A Firenze, tra omaggi e riconoscimenti, si sono contate oltre 200.000 richieste d’aiuto, testimonianza della presenza costante e rassicurante dei carabinieri. Un compleanno da festeggiare con orgoglio e gratitudine, perché il loro impegno continua a fare la differenza.

Un compleanno da festeggiare: ben 211 anni. A Firenze la festa dell’Arma dei Carabinieri si è tenuta ieri alla caserma Maritano, sede della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri. I militari della Legione Toscana hanno commemorato il 211° anniversario di fondazione: la cerimonia è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti alla caserma Baldissera e alla caserma Maritano. Dopo gli onori ai gonfaloni della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze, al medagliere del Nastro Azzurro e al gonfalone di Firenze, sulle note del “Canto degli Italiani” ha preso posto, nello schieramento, la bandiera di guerra del 6° Battaglione Carabinieri Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa per i 211 anni dell’Arma. Omaggi ai caduti e riconoscimenti: "Oltre 200mila le richieste d’aiuto"

In questa notizia si parla di: Festa Anni Arma Caduti

ANNIVERSARIO FONDAZIONE ARMA CARABINIERI Roma #VillaBorghese Con il #MinistrodellaDifesa @GuidoCrosetto a #PiazzaDiSiena per la cerimonia del 211° annuale di Fondazione #Arma #Carabinieri. L’atmosfera che si respira alla Festa dell’ Partecipa alla discussione

#FestArma2025: al Sacrario del Museo Storico dell’Arma dei #Carabinieri, il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, rende omaggio ai Caduti dell’Istituzione Partecipa alla discussione

