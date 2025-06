La festa islamica ospitata dalla Diocesi 800 musulmani nell’ex convento

Nel cuore di Prato, un ex convento si trasforma in un simbolo di unità e rispetto, ospitando una delle più grandi celebrazioni islamiche dell'anno. Circa ottocento musulmani si sono riuniti pacificamente per la festa del sacrificio, dimostrando come diversità e dialogo possano convivere armoniosamente. Un momento di spiritualità e condivisione che rafforza il senso di comunità tra credenti di diverse nazionalità, contribuendo a tessere un'Europa più inclusiva e solidale.

Prato, 6 giugno 2025 – Si è svolta in modo ordinato e pacifico la festa del sacrificio celebrata questa mattina nel piazzale interno del complesso di San Domenico a Prato. Sono stati circa ottocento i musulmani che hanno partecipato alla preghiera comunitaria, organizzata dal Centro islamico bengalese. Oltre ai membri dell’associazione promotrice, erano presenti fedeli di varia nazionalità, in particolare pakistani e marocchini. Arrivati di buon mattino in San Domenico, ex convento del centro storico, dotato di ampi spazi utilizzati per ospitare eventi culturali e sociali, i fedeli musulmani hanno preparato il piazzale, solitamente usato come parcheggio, dispiegando tappeti e stuoie per far inginocchiare i partecipanti alla preghiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa islamica ospitata dalla Diocesi, 800 musulmani nell’ex convento

