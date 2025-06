La festa islamica del Sacrificio? Nel piazzale della chiesa cattolica È polemica

Una decisione che ha suscitato acceso dibattito: a Prato, la comunità islamica bengalese ha ottenuto dalla Diocesi il permesso di celebrare la Festa del Sacrificio nel piazzale della chiesa cattolica di San Domenico, un gesto di rispetto e dialogo interreligioso. Tuttavia, non tutti vedono di buon occhio questa collaborazione, alimentando polemiche e riflessioni sulla convivenza e il rispetto reciproco nella città.

A Prato, la comunità islamica bengalese ha ottenuto dalla Diocesi il permesso di celebrare la "Festa del Sacrificio" nel piazzale interno della chiesa cattolica di San Domenico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La festa islamica del Sacrificio? Nel piazzale della chiesa cattolica. È polemica

In questa notizia si parla di: Festa Islamica Sacrificio Piazzale

Festa del sacrificio, la comunità islamica prega per la Palestina: "Giustizia e pace a Gaza" (VIDEO) - Questa mattina, la comunità islamica di Trieste ha celebrato Eid Al Adha, un momento di riflessione e solidarietà che ricorda il sacrificio di Abrahamo.

Festa del sacrificio, questa mattina la preghiera islamica nel piazzale del complesso di San Domenico a Prato - Si è svolta in modo ordinato e pacifico la festa del sacrificio celebrata questa mattina nel piazzale interno del complesso di San Domenico a Prato. Sono stati circa ottocento i musulmani che hanno pa ... Lo riporta toscanaoggi.it

Magenta: festa del Sacrificio in piazza mercato, anche il parroco don Federico porta i suoi saluti alla comunità islamica - Si è svolta in piazza mercato la festa del Sacrificio islamico. La seconda, per importanza, per i musulmani dopo il Ramadan. Numerose le famiglie che sono arrivate in città anche dai paesi vicini per ... Riporta ticinonotizie.it

Prato, in San Domenico la festa del sacrificio organizzata dal Centro islamico bengalese - Dopo la celebrazione della fine del Ramadan, il piazzale interno del complesso di San Domenico torna ad ospitare una ricorrenza religiosa musulmana. Domani, venerdì 6 giugno, di buon mattino, il Centr ... Riporta toscanaoggi.it