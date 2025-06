La festa di Sant’Agata patrimonio dell’Unesco firmato il protocollo d’intesa per la candidatura

Catania si prepara a lasciare il segno nel mondo: con il nuovo protocollo d’intesa, la festa di Sant’Agata mira a ottenere il prestigioso riconoscimento UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un passo importante verso la valorizzazione della tradizione secolare e il rilancio del suo patrimonio identitario. La città, forte di questa ambizione, si impegna a tutelare e promuovere un evento che rappresenta l’anima stessa di Catania, confermandola come custode di un patrimonio unico e universale.

