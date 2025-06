La festa dell’Arma | Le nostre stazioni hanno accolto quasi 40mila persone

La festa dell’Arma è un momento di grande orgoglio e riflessione, celebrando 211 anni di dedizione e servizio al nostro Paese. Le nostre stazioni hanno accolto quasi 40.000 persone, testimoniando il forte legame con la comunità. Nel cuore della caserma "Canzanelli", i Carabinieri hanno mostrato cosa significa essere al servizio dei cittadini, rafforzando il senso di sicurezza e solidarietà che da sempre contraddistingue questa storica istituzione.

Una festa. Per ricordare che da 211 anni l’Arma dei Carabinieri è al fianco dei cittadini. Nel piazzale della caserma "Canzanelli", nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno testimoniato alle autorità civili e religiose della Maremma cosa vuol dire essere a "servizio" di una comunità. "In questo cortile – ha iniziato il Comandante provinciale, Sebastiano Arena – è schierata una rappresentanza dei carabinieri che prestano servizio qui, nel capoluogo, come negli altri 27 comuni della provincia di Grosseto, in cui le stazioni carabinieri, architrave della nostra istituzione, costituiscono l’unico presidio statale di polizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa dell’Arma: "Le nostre stazioni hanno accolto quasi 40mila persone"

