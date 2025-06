La festa dell’Arma al Miralfiore | Vicini alla gente per la legalità

La Festa dell'Arma al Miralfiore ha rappresentato un momento di vicinanza e impegno concreto con la comunità, rafforzando il messaggio che la legalità è una priorità condivisa. L'operazione dello scorso mese, restituita alla cittadinanza dopo aver ripulito il parco da attività illecite, testimonia la dedizione delle forze dell’ordine. Con questa celebrazione, l’Arma rafforza il suo impegno: siamo vicini alla gente, per un futuro più sicuro e giusto.

"L’operazione che abbiamo fatto al parco Miralfiore il mese scorso per restituirlo alla cittadinanza, dopo più denunce sui giornali per la presenza degli spacciatori, resta una delle operazioni più significative di questo anno dell’ Arma. Saremo costanti nella presenza e invitiamo la gente a collaborare". Così il comandante provinciale dei carabinieri Colonnello Alessandro Corda, ieri alla festa per i 211 anni dell’Arma che si è tenuta nell’anfiteatro del parco Miralfiore. Un luogo scelto non a caso, che vede i carabinieri impegnati ogni giorno assieme alle altre forze dell’ordine per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La festa dell’Arma al Miralfiore: "Vicini alla gente per la legalità"

